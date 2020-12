Inter, c’è un ‘problema’ Pinamonti. Ingaggio alto, ma se non parte addio al vice Lukaku

Il reparto offensivo dell’Inter è numericamente molto ridotto e gli infortuni di Sanchez e Pinamonti hanno lasciato a disposizione di Conte solo Lukaku e Lautaro. Il tecnico nerazzurro non ha in rosa una vera alternativa al centravanti belga, se non il giovane Pinamonti.

“L’attaccante è rientrato dal Genoa, dopo essere stato ceduto nel 2019. I liguri avevano garantito una corposa plusvalenza alle casse nerazzurre, necessaria per raggiungere i parametri previsti dal settlement agreement con l’Uefa. In rossoblù Pinamonti ha segnato 7 reti in 34 presenze stagionali, tra alti e bassi. Chiuso il percorso di allineamento al fair play finanziario, il Genoa ha insistito perché l’Inter si riprendesse la sua promessa. E i nerazzurri hanno acconsentito, rinunciando tra l’altro all’affare Gervinho con il Parma. Questo andirivieni ha garantito a Pinamonti continui adattamenti al contratto, tanto da far lievitare il suo compenso sino a due milioni netti all’anno. Una cifra di tutto rispetto, se pensiamo che Lautaro Martinez e Barella, per fare due nomi importanti all’interno della rosa nerazzurra, ne guadagnano 2,5, mentre il giovane Bastoni, quasi sempre titolare, si ferma a 1,5, come Gagliardini”, si legge su Gazzetta.it.

“Con uno stipendio così, Pinamonti diventa difficilmente piazzabile in provincia. Lì dove magari qualcuno sarebbe disposto a pensare a lui. L’eliminazione dalla Champions, senza Europa League, ha però reso meno impellente la ricerca di un vice Lukaku. Conte lo vorrebbe, ma con solo il campionato e la Coppa Italia la società difficilmente accontenterà il tecnico, nel caso Pinamonti restasse in nerazzurro. In pratica, o parte o in attacco si resta così“, aggiunge il portale sportivo.