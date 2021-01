Ecco il progetto BC Partners: “Idee chiare pure su nuovi dirigenti. L’Inter sarà in vetta così”

BC Partners è un colosso dei fondi private equity fortemente interessato all’ingresso nella società Inter. Se con una quota di minoranza o rilevando la quota di maggioranza in mano a Suning, lo scopriremo presto. Intanto, però, l’azienda con base a Londra, secondo Tuttosport, avrebbe già le idee chiare su come intervenire per espandere il club nerazzurro.

Dal merchandising alla produzione di contenuti audio-visivi, BC Partners è pronta a inserire nell’organigramma interista dirigenti esperti in finanza, che proveranno a migliorare l’area economica della società. Scrive il quotidiano:

“È sicuro, però, l’interesse per un club calcistico come l’Inter che, secondo il fondo britannico, ha notevoli potenzialità di espansione. Soprattutto per quanto riguarda i settori del merchandising e della produzione di contenuti audio-visivi, sintetizzabili con la parola “media-company”. I dirigenti, che saranno eventualmente scelti da BC Partners in caso di fumata bianca, interverranno soprattutto sulla parte economica dell’attività dell’Inter, meno su quella strettamente calcistica“.

(Fonte: Tuttosport)