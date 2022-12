Inter, il programma del ritiro a Malta: in quattro però restano ad Appiano

Sul Corriere dello Sport il programma dei prossimi impegni, anticipato già da Fcinter1908.it. "Oggi ci sarà doppio allenamento, mentre domani, dopo il lavoro mattutino, ecco la partenza per Malta. Sull’isola, l’Inter si tratterrà fino a venerdì prossimo e disputerà due amichevoli: il 5 contro il Gzira e il 7 contro il Salisburgo. Al mini ritiro non prenderanno parte Darmian e D’Ambrosio: continueranno a lavorare alla Pinetina assieme a Zanotti, che ha rimediato uno stiramento con l’Under 20. La prossima settimana si rivedrà pure Correa, che sta completando il suo periodo di riposo per smaltire l’infiammazione al tendine d’Achille che lo ha privato del Mondiale. Il “Tucu” svolgerà un programma di recupero specifico e, se tutto andrà bene, tornerà ad allenarsi a pieno ritmo in concomitanza con il rientro del gruppo da Malta.