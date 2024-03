Finita la sosta, l'Inter è proiettata sulle ultime 9 giornate di campionato. I nerazzurri vogliono chiudere in fretta la pratica scudetto, per farlo bisognerà ripartire dalla gara contro l'Empoli. "Inzaghi e i suoi ragazzi se lo sono ripromessi quando lo spogliatoio nei giorni scorsi è tornato a popolarsi. Ripartire con la solita fame, c’è un lavoro da completare dopo mesi alla grande. E se il vantaggio in classifica dovesse rilassare qualcuno, uno stimolo in più potrebbe arrivare dalle 150 candeline nerazzurre che domani sera Simone spegnerà in panchina", sottolinea la Gazzetta dello Sport.