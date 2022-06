Inter, promessa a Inzaghi: nuovi arrivi presenti in ritiro, ecco le prossime mosse

Beppe Marotta è stato chiaro: l'Inter vuole accelerare sul mercato e intende chiudere la maggior parte delle operazioni entro fine giugno , così da consegnare a Simone Inzaghi una squadra già pronta per l'inizio del ritiro. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra è attivissima su più fronti, dai numerosi incontri in sede con procuratori e intermediari al viaggio a Londra del ds Piero Ausilio. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle prossime mosse interiste:

"L'Inter non ha ancora ceduto un pezzo da novanta come dovrà fare per sistemare il bilancio, ma sta accelerando sul mercato per accontentare il tecnico di Piacenza che vorrebbe più nuovi acquisti per l'inizio del ritiro. Non solo Onana e Mkhitaryan, ma anche Dybala, Lukaku, Bellanova, Asslani e almeno un difensore tra Bremer e Milenkovic. Le principali novità emerse ieri? Il Psg è in pressing su Skriniar e ha fatto una prima offerta, lo United pensa a De Vrij, Ausilio ha visto l’agente di Milenkovic, Ramadani, mentre la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con Dybala nel quale la Joya potrebbe dire sì al club nerazzurro".