Mercato, per l’Inter in arrivo un +20 mln sul bilancio: Conte già pronto a dire sì all’addio

Tra le varie cessioni che l’Inter sta ponderando in vista della prossima stagione, non ci sono solo quelle dei giocatori in prestito. I nerazzurri, infatti, stanno valutando ormai da settimane anche l’addio di un elemento presente nella rosa di Antonio Conte: Diego Godin.

“Il 34enne uruguaiano ha tanti estimatori in Europa e al netto del cartellino la sua partenza farebbe risparmiare al club circa 20 milioni, visto che l’ingaggio dello Sceriffo è di 5 milioni sino al 2022”, ricorda la Gazzetta dello Sport.

E Antonio Conte è già pronto a dare il suo via libera alla cessione dell’ex Colchonero, anche alla luce dei possibili arrivi a Milano di Vertonghen e Kumbulla. Godin ha estimatori sia in Liga che in Premier.