Inter, proposta ufficiale per Ederson: richiesta di Inzaghi, offerti 21 milioni

Il tecnico nerazzurro ha indicato il centrocampista brasiliano della Salernitana come rinforzo per la prossima stagione

Simone Inzaghi ha indicato un nome alla dirigenza dell'Inter per rinforzare il centrocampo: si tratta del brasiliano Ederson , rivelazione della Salernitana, tra i protagonisti dell'incredibile salvezza dei campani. Secondo Il Mattino, i nerazzurri avrebbero già fatto arrivare nella sede del club granata una prima offerta ufficiale:

"Inzaghi vuole Ederson, l'Inter cerca Ederson. Il corteggiamento si è già manifestato, è una richiesta ufficiale: l'offerta ricevuta dalla Salernitana è di 21 milioni di euro per il cartellino del centrocampista brasiliano classe '99, pagato 6 milioni di euro, proveniente dal Corinthians (era in prestito al Fortaleza). Il piatto è ricco, fa vacillare e stuzzica il club granata. È stata, dunque, superata la precedente proposta dell'Atalanta: dopo aver ricevuto un garbato «no, grazie», in risposta al primo tentativo di 14 milioni di euro, la Dea aveva alzato la posta e si era spinta fino a 20 milioni, inserendo nell'affare anche contropartite tecniche".