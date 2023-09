Inter, prova di forza impressionante. La corsa scudetto sarà con la Juve?

"Nel derby, l’Inter ha dato una prova di forza impressionante. Al terzo anno di Inzaghi, le linee di gioco sono sicure e riconoscibili come un’autostrada a 5 corsie. I nerazzurri oggi le percorrono con maggiore convinzione e con l’autostima che ti lascia una finale di Champions. E’ cresciuta la maturità di gestione. Sabato è bastato il 40% di possesso per demolire il Milan cui ha lasciato a lungo il pallone senza preoccuparsi troppo. Se lo è ripreso quando era il momento di spingere e ha segnato 5 gol. E sul 5-1 spingeva ancora. Una ricerca costante di dominio che nel passato recente non aveva, rimontata spesso per esagerata speculazione. Il merito è del saggio governo di Calhanoglu e Mkhitaryan che hanno raggiunto un’intesa perfetta. In Europa non circolano mediane migliori, City compreso. Per efficacia, qualità e interscambiabilità di funzioni, Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan avvicinano l’ex terna del Real, che ha fatto epoca: Modric-Casemiro-Kroos. La somma degli assist pone la coppia Dumfries-Dimarco ai vertici della graduatoria di ruolo nei 5 campionati-top d’Europa.