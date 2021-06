Mercato, l’Inter prova a tenere un veterano: “Inzaghi ne vorrebbe la conferma”

Il punto sul mercato nerazzurro dal Corriere dello Sport, tra rinnovi di contratto a calciatori in scadenza e prestiti

Un addio che sembrava scontato può ora tramutarsi in una permanenza a sorpresa. Parliamo di Ashley Young, che pareva destinato a tornare in Inghilterra fino a qualche settimana fa: l'Inter sta provando davvero a trattenerlo. Spiega il Corriere dello Sport: "Va messo in conto che per Young resta il rebus del rinnovo: ieri presso la sede dell'Inter si è visto il suo agente, Paolo Busardò, con l'inevitabile confronto legato al prolungamento. L'offerta nerazzurra è al ribasso, attorno ai due milioni a stagione rispetto ai 3,2 attuali. Ma Simone Inzaghi vorrebbe una conferma di Young all'Inter".