Inter, arriva la punta a gennaio? Ecco cosa filtra da Viale Liberazione. E su Arnautovic…

"In verità, dentro l’Inter, la prestazione dell’austriaco viene considerata positiva nel suo complesso. Vero che ha sbagliato un gol pesante, ma se la squadra nerazzurra ha messo sotto i rossoblù per buona parte della sfida è stato anche per merito suo. Inoltre, un fisico come il suo è inevitabilmente penalizzato dal fatto di giocare poco: fa più fatica a entrare in condizione. In questo senso, allora mettere altri minuti non potrà che fargli bene", commenta il Corriere dello Sport.