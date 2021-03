Inter, crescita inarrestabile: 4a in Europa per punti da gennaio 2020, la classifica

Sette vittorie consecutive, sei punti di vantaggio e uno scudetto che si avvicina sempre più. Ma, soprattutto, una crescita costante, frutto di un lavoro che sta dando grandi soddisfazioni ai tifosi e che testimonia la grande gestione di Antonio Conte. L'Inter non ha mai smesso di progredire sotto la guida del suo allenatore, e i numeri sono lì a dimostrarlo. Da gennaio 2020, infatti, i nerazzurri sono la quarta squadra in Europa per numero di punti fatti. Dietro solo a veri colossi del continente. Ecco la top 5.