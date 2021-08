Inter, Gagliardini e Sanchez ko per il Genoa: “Buone notizie da Calhanoglu”

Se il mercato non regala troppe gioie, nemmeno l'infermeria lascia molto tranquillo Simone Inzaghi: il punto in vista di Inter-Genoa

Se il mercato non regala troppe gioie, nemmeno l'infermeria lascia molto tranquillo Simone Inzaghi. In vista di Inter-Genoa, infatti, l'allenatore nerazzurro dovrà fare a meno sia di Roberto Gagliardini, sia di Alexis Sanchez. Le buone notizie, invece, arrivano da Calhanoglu, completamente recuperato. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Gagliardini tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali a inizio settembre. Stessi tempi per il recupero di Sanchez, anche se nel suo caso, si nutre la speranza di poterlo riconsegnare a Inzaghi contro il Verona, il 27 agosto. Costanti miglioramenti invece per D’Ambrosio, dopo il risentimento muscolare di due settimane fa. Il terzino dovrebbe essere abile e arruolabile già contro i liguri. Per il resto, tutti a disposizione, compreso Calhanoglu. Salvo intoppi imprevisti, il turco sarà a disposizione già per l’ultima amichevole estiva in programma sabato a Monza contro la Dinamo Kiev".