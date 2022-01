Gds – Inter può regalare Luiz Felipe a Inzaghi ma non sarà titolare: gli scenari

Tra i profili che interessano, c'è anche quello del laziale Luiz Felipe. Con una postilla: potrebbe arrivare ma non da titolare

L'Inter rivoluzionerà il reparto arretrato nella prossima stagione. Tra i profili che interessano i dirigenti nerazzurri, c'è anche quello del laziale Luiz Felipe. Con una postilla: potrebbe arrivare ma non certo per fare il titolare.

"Luiz Felipe, reduce da una disastrosa esibizione contro l’Empoli (tunnel di Marchizza, errori di ogni tipo), avrà un nuovo incontro con la Lazio per capire se ci sono i margini-rinnovo. Altrimenti, occhio all’Inter perché è un pupillo di Simone Inzaghi, con la premessa che comunque non sarebbe un titolare. Se dovesse uscire De Vrij (scadenza 2023, è solo un’ipotesi), il club nerazzurro andrebbe su un profilo diverso, con tutto il rispetto per Luiz Felipe", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.