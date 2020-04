Inter, c’è un puzzle molto intricato da risolvere: preoccupa la situazione di 8 calciatori

L’edizione odierna de ‘Il Giornale’ pone l’attenzione su uno dei diversi problemi da affrontare per rimettere in moto la Serie A e gli altri principali campionati: “Il 30 giugno scadono i contratti a 55 calciatori attualmente nel massimo campionato, che dal primo di luglio diventeranno free agent. Nella stessa data terminano anche tutti i prestiti e circa altri 100 giocatori dovranno ritornare al club di Serie A che ne detiene il cartellino”. Come procedere? “FIFA e UEFA sono consapevoli che la data che certifica le scadenze contrattuali dovrà essere modificata o prorogata, per garantire una parvenza di serietà all’intero sistema e permettere agli stessi giocatori di terminare la stagione nella squadra in cui l’hanno iniziata. Un new gentlemen agreement che coinvolgerebbe, oltre alle istituzioni che governano il calcio mondiale, anche tutte le singole leghe e le associazioni che tutelano gli interessi dei calciatori professionisti”, si legge.

Si tratta di una situazione che riguarda da vicino anche l’Inter: “Il puzzle da risolvere risulta decisamente intricato. Il club nerazzurro dovrà valutare l’eventuale riscatto di Young, Moses, Biraghi e Sanchez, mentre pagherà sicuramente la restante cifra del cartellino di Sensi al Sassuolo. E poi si troverà ad affrontare le questioni legate a Nainggolan, Perisic, Icardi e Joao Mario, considerati fuori progetto, ma prossimi al ritorno alla base dopo il periodo in prestito”.