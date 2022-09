TS – Inter in Qatar nella pausa Mondiale? Oggi il tema verrà discusso

Spunta una nuova ipotesi in casa Inter per la pausa del Mondiale. Il club starebbe infatti valutando di fare la preparazione in vista della seconda parte di stagione in Qatar, al caldo. Questi i dettagli da Tuttosport: "Fino a un paio di settimane fa, l’Inter non prevedeva questa eventualità ma negli ultimi giorni l’orientamento del club è cambiato durante le riunioni fatte per analizzare il rendimento della squadra. Oggetto di valutazione è la preparazione: che qualcosa non sia andato per il verso giusto è sotto gli occhi di tutti, anche se in base ai dati in possesso dello staff di Simone Inzaghi non ci sarebbero allarmi da evidenziare.