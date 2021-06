TS – Inter, ecco quando è previsto il rientro di Eriksen a Milano

Il calciatore nerazzurro ha lasciato l'ospedale ma rimarrà in Danimarca con la famiglia ancora per un po' di tempo

Christian Eriksen è tornato a casa. L'operazione è perfettamente riuscita e il calciatore dell'Inter è con i suoi cari in Danimarca per riposarsi e riprendersi al meglio dopo quanto accaduto nella gara contro la Finlandia. L'Inter per il momento ha congelato l'idea di raggiungerlo. Il club nerazzurro resterà ovviamente in costante contatto, in attesa di ulteriori sviluppi.