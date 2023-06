SM – Inter, quattro di Premier su Barella? Lui pensa solo a sabato

Molto è cambiato dopo quella sconfitta in finale di Europa League. Nicolò Barella dopo la sconfitta in Siviglia-Inter ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe e ora sogna la ciliegina sulla torta. Cuore e polmoni dell'Inter, a Istanbul giocherà la sua seconda sfida Italia-Inghilterra dopo quella di Wembley di due anni fa.

Come sottolinea Sport Mediaset in un focus sul centrocampista nerazzurro, in Inghilterra proprio il City, il Liverpool, lo United e l'ambizioso Newcastle lo stimano e potrebbero magari presentare nelle prossime settimane un'offerta importante per lui, che però sta bene all'Inter ed è concentrato soltanto sulla gara di sabato.