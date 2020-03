Inter, quattro i nomi sulla lista di Marotta e Ausilio per puntellare il centrocampo

In attesa di capire se (e quando) si potrà tornare alla normalità, l’Inter sta già pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda il centrocampo, secondo quanto riporta Tuttosport, sono quattro i nomi sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio: Gaetano Castrovilli, Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini e Manuel Locatelli.

“Col passare di gare e settimane il giocatore che maggiormente ha scalato le graduatorie è indubbiamente Gaetano Castrovilli […] L’Inter è sicuramente in gioco nella partita per Sandro Tonali, anche se intorno al centrocampista del Brescia si scatenerà un’asta con al centro la solita Juventus. Non viene perso di vista Lorenzo Pellegrini della Roma: il giallorosso non ha ancora rinnovato e recentemente ha vissuto un momento difficile con i tifosi. Difficile portarlo via, ma… Attenzione anche all’ex milanista Manuel Locatelli che nel Sassuolo è esploso. Il capitano dell’Under 21 è monitorato e potrebbe diventare un’ottima alternativa a Brozovic, considerando che Borja Valero a fine stagione dovrebbe salutare Appiano“.