TS – Inter, non solo Cuadrado: 4 osservati speciali da qui a inizio mercato

Non solo Cuadrado: sono quattro gli osservati speciali in casa Inter da qui a inizio mercato secondo Tuttosport

Quattro osservati speciali in casa Inter da qui a inizio mercato secondo Tuttosport. Sono giocatori che finora hanno trovato meno spazio, tra infortuni e scelte tecniche. Uno su tutti è Juan Cuadrado, che ora dovrà farsi trovare pronto - quando verrà impiegato da Simone Inzaghi - al posto dell’infortunato Dumfries. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport sul colombiano ex Juventus e non soltanto.

“A prescindere da quando e quanto scenderanno in campo nel prossimo decisivo mese per l’Inter, quattro calciatori nerazzurri in particolare, Arnautovic, Cuadrado, Bisseck e Klaassen, dovranno cercare di convincere Inzaghi e il club di Viale della Liberazione di poter essere davvero una risorsa preziosa per la squadra. Magari già da domani contro l’Udinese e sino al match dell’Epifania col Verona, per il bene comune, consequenziale al voler proseguire insieme almeno fino al termine della stagione, per lottare su grandi obiettivi.