Inter, GdS conferma: saranno quattro i titolarissimi a riposo contro l’Udinese

Quattro titolarissimi di casa Inter a riposo contro l’Udinese con vista sul Porto in Champions League: lo conferma Gazzetta

"Un turnover profondo, più profondo di quanto atteso. Non solo fuori Lautaro e Onana, come dalle indicazioni dell’allenamento della vigilia, ma dopo la rifinitura di oggi Inzaghi ha deciso di risparmiare anche altri due titolarissimi in vista della sfida di Champions di mercoledì con il Porto. Stasera contro l’Udinese il tecnico dell’Inter è intenzionato a rinunciare anche a Milan Skriniar e ad Hakan Calhanoglu”, sottolinea la rosea. Conferme dunque sull’undici di partenza.