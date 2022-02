Inter, il retroscena: “Raiola aveva provato a piazzare De Vrij: ecco dove”

Il problema è che l’olandese sta vivendo la sua peggior stagione in nerazzurro, ironia del destino con Simone Inzaghi in panchina

"Dall’autogol nel derby d’andata, all’errore - in coabitazione con quello di Samir Handanovic - costato la sconfitta in quello di ritorno. Per Stefan De Vrij il Milan è ancora stato un incubo". Apre così il focus di Tuttosport su Stefan De Vrij, che sicuramente non sta vivendo un momento brillante, considerate le diverse sviste di questa stagione. Il quotidiano, inoltre, si pone il dubbio del perché di questo calo di rendimento, raccontando anche un retroscena di mercato: "Il problema - pure per l’Inter - è che l’olandese sta vivendo la sua peggior stagione in nerazzurro, ironia del destino con Simone Inzaghi in panchina, ovvero l’allenatore che ai tempi della Lazio l’aveva piazzato al centro della linea a tre facendo schiudere definitivamente tutto il suo talento. Una parabola negativa che, forse non a caso, è iniziata dopo che Mino Raiola , suo procuratore, aveva provato a piazzarlo in Premier".