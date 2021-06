Inter su Raspadori: è considerato un elemento da top club. Marotta punta a ottenere…

Ieri nella sede dell'Inter è passato Tullio Tinti per definire il futuro di Ranocchia. Si è parlato anche del giovane attaccante del Sassuolo

"Marotta e Ausilio vogliono sempre essere informati riguardo a Raspadori perché è considerato un elemento da top club e contano di non farselo sfuggire. L'ad interista martedì sarà a Rimini all'inaugurazione del calciomercato e vedrà Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Se nel frattempo sarà stato ceduto Hakimi, l'Inter avrà un'occasione in più per ribadire il suo interesse per l'attaccante sul quale punta ad ottenere una sorta di prelazione da sfruttare entro la fine di questo mercato estivo (quando magari uno o due giovani dalla Pinetina andranno a Sassuolo: si discute sui nomi) o in futuro".