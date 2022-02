Inter, da Standard and Poor’s rating B sul nuovo bond: “Prospettive stabili”

Standard and Poor’s Global Ratings "ha assegnato un rating preliminare “B” al nuovo bond da 415 milioni lanciato dall’Inter

Come riportato da Calcio e Finanza, la nota agenzia Standard and Poor’s Global Ratings "ha assegnato un rating preliminare “B” al nuovo bond da 415 milioni lanciato dall’Inter , con outlook stabile". Ecco il comunicato:

"L’offerta di obbligazioni garantite allevierà il rifinanziamento a breve termine e i rischi di liquidità a livello di capogruppo. Il ricavato sarà utilizzato per rifinanziare le note 2022 esistenti di MediaCo e una linea di credito revolving di 50 milioni di euro presso la società F.C. Internazionale (TeamCo). L’emissione obbligazionaria estenderà la durata del debito di TeamCo e rimuoverà le scadenze del debito contrattuale entro i prossimi 12 mesi. Questo, insieme alla nostra aspettativa che TeamCo riceverà un supporto limitato dai suoi azionisti, allevia in qualche modo le pressioni sulla liquidità nei prossimi 12-18 mesi. Sul lato negativo, la maggior parte del capitale rimarrà in essere alla data di scadenza dell’obbligazione di gennaio 2027, esponendo i creditori a un rischio di rifinanziamento sostanzialmente maggiore”.