Real-Inter, 2 numeri accompagnano Lautaro. Il colloquio con Inzaghi dimostra…

La squadra di Inzaghi in cerca dell'impresa al Bernabeu, serviranno anche i gol di Lautaro

"Il primo è un 23: 23 tiri in porta in tutta la Champions League, nessuno più di lui. L’altra cifra è però uno zero. Zero come i gol segnati, la voglia di spaccare il mondo ma pure un piede che in Europa diventa meno caldo, meno preciso. Per Inzaghi è un rientro importante, lo è pure per Dzeko: i due parlano lo stesso linguaggio, si trovano a meraviglia e sì che ci sarà bisogno di connessioni rapide e precise tra i due, stasera. In Spagna Lautaro gode di una considerazione incredibile: il Barcellona provò a scipparlo, l’Atletico e il Real stesso l’hanno più volte messo il “mi piace” vicino al suo nome. Ce n’è abbastanza per dar ragione un po’ a tutti, con questi 90 minuti".