Cds – Inter-Real: Taylor voto 4,5. Su Gagliardini è rigore e su Vidal si è dimostrato…

“In area del Real, sul punteggio ancora di 0-1, Lucas Vazquez, dando le spalle al pallone (primo indizio) mette un braccio sul corpo di Gagliardini che gli aveva preso il tempo e lo butta giù, il fatto che pure il nerazzurro finisca con un braccio sull’avversario è solo una conseguenza del fallo subito. Era rigore. Vidal giù in area: sta per calciare, Varane con la punta del piede gli sporca il pallone. Non un episodio chiaro, molto bordeline. Poi Vidal commette la sciocchezza: affrontare a petto in fuori l’arbitro, secondo giallo inevitabile”.

(Corriere dello Sport)