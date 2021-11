GdS – Inter, il club ha reagito così dopo aver sentito le parole di Vecino

La reazione dei dirigenti dell'Inter dopo le dichiarazioni delle scorse ore di Vecino dal ritiro dell'Uruguay

Ieri Matias Vecino ha preso la parola dal ritiro dell’Uruguay e si è lamentato per lo scarso impiego in nerazzurro: “All’Inter sto vivendo una situazione che non era quella che pensavo in base a quello di cui avevo discusso con tecnico e club. Rispetto le decisioni, ma se questi momenti si allargassero, dovremo parlare per trovare una soluzione”, le sue dichiarazioni. Come svela oggi La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è stato “poco felice di ascoltare le parole di Matias Vecino dal ritiro uruguaiano”, si legge.