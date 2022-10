Sky – Inter, Brozovic già con la Sampdoria? “Oggi lavoro a parte, difficile che…”

Il pieno recupero di Marcelo Brozovic si avvicina in casa Inter . Ci sarà già contro la Sampdoria o punterà a tornare la prossima settimana? Ecco le novità in arrivo da Sky Sport oggi, direttamente da Appiano Gentile.

“Brozovic ha fatto lavoro a parte oggi, parlavamo di possibilità per la Sampdoria. Vediamo che lavoro farà domani, va valutato di giorno in giorno per capire che margini ci sono per vederlo tra i convocati sabato. Avendo fatto oggi lavoro a parte, diventa difficile rivederlo”, le parole di Andrea Paventi dalla Pinetina.