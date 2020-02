Inter-Samp? Recupero dipende dall’Europa League. Coppa Italia non rinviata per due motivi

Non sarà rinviata la seminale di Coppa Italia con il Napoli per recuperare la sfida con la Samp. Al momento la gara è stata fissata per il 20 maggio. L’Inter continuerà il suo cammino in Serie A con il gap di una gara in meno rispetto a Juve e Lazio. Dipenderà poi dal cammino in Europa League dei nerazzurri: se verranno eliminati dalla Coppa prima del previsto, la gara con i blucerchiati verrà anticipata.

PERCHE’ – Due i motivi alla base di questa decisione. Innanzitutto perché il 4 marzo comunque si sarebbe giocato i recupero con la Samp a porte chiuse. La società nerazzurra avrebbe dovuto rimborsare anche i biglietti di quella gara come ha fatto per Inter-Ludogorets.

Secondo motivo – come riporta Ramazzotti sul Corriere dello Sport – giocare ora la gara contro gli uomini di Ranieri e spostare Napoli-Inter al 13 maggio avrebbe portato un ulteriore problema. La finale si sarebbe poi dovuta giocare il 20 a quattro giorni dalla fine del campionato. Ma l’Olimpico deve essere consegnato all’UEFA già il 18 maggio inderogabilmente. E poi, come si legge ancora nello stesso articolo, quella data non avrebbe fatto piacere né all’Inter e né alla Juve.

(Fonte: CdS)