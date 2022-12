Inter, in gruppo anche i reduci del Mondiale: a parte solo Correa e D’Ambrosio

Terminato il mini ritiro invernale a Malta, l'Inter è subito tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Si è da poco chiusa la sessione pomeridiana odierna: come riporta Sky Sport, lavorano a parte solamente Correa e D'Ambrosio, mentre tutti gli altri erano in gruppo, inclusi i reduci del Mondiale, Onana e Lukaku. L'attaccante belga sta ritrovando la condizione fisica migliore, e in questi giorni lavorerà per essere al 100% in viste della ripresa del campionato, il 4 gennaio contro il Napoli.