CdS – Inter, contro la Reggina con Lukaku. Oggi previsti due rientri

L'aggiornamento sul lavoro dei nerazzurri in vista della prossima amichevole

L'Inter spinge col piede sull'acceleratore. Proseguono i lavori ad Appiano Gentile verso la prossima amichevole dalla quale Inzaghi spera di ottenere risposte positive su una questione in particolare. Si legge, infatti, sul Corriere dello Sport di oggi: "Ieri, intanto, la squadra è tornata ad allenarsi alla Pinetina, dopo la domenica di riposo concessa da Inzaghi. Il lavoro proseguirà anche oggi, per poi essere finalizzato all’amichevole con la Reggina di giovedì, che, a meno di sorprese, vedrà il ritorno in campo di Lukaku. Oggi, inoltre, sono attesi alla Pinetina anche Dumfries e De Vrij".