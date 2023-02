Libero – Inter, altro che vendetta a Bologna: “Atteso regolamento conti ad Appiano”

"La vendetta sarà anche un piatto che si consuma freddo ma nella cupa ghiacciata del Dall’Ara l’Inter non riesce affatto a cancellare l’onta dell’1-2 subìto dal Bologna dieci mesi fa. Ricordate? Quella paperissima di Radu, generata da una rimessa sciagurata di Perisic, certificò l’addio allo scudetto 2022 a beneficio del Milan. Ieri gli Inzaghi-boys hanno fatto pure peggio in una partita che non han- no praticamente giocato, alla mercé di un Bologna che, sotto la direzione di Thiago Motta (ex nerazzurro nel Triple- te), sta strabiliando.

Regolamento conti ad Appiano

Parecchi gli argomenti per un doveroso mea-culpa da parte di Inzaghi che, a -18 dal Napoli in classifica, alla fine ha farfugliato: «Primo tempo scadente, l’approccio è stato sbagliatissimo». Lautaro Martinez, invece, ha confezionato un pesante j’accuse dopo il settimo ko, il quinto in trasferta: «Così non si va da nessuna parte, chiediamo scusa ai tifosi. La vittoria in Champions ci aveva dato energia e invece... Dobbiamo alzare il livello. Io lavoro per la squadra, poi il gol non sempre arriva ma quello che devo comunicare alla squadra lo dirò nello spogliatoio». Si attendono regolamenti di conti ad Appiano Gentile”, si legge.