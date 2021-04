Inter, respinte tutte le offerte per Barella. Capitan Futuro? Sarà ballottaggio

Il centrocampista nerazzurro è pronto a riprendersi il suo posto dopo aver scontato il turno di squalifica

Fabio Alampi

Dopo aver scontato il turno di squalifica contro il "suo" Cagliari, Nicolò Barella è pronto a riprendersi il suo posto nel cuore del centrocampo dell'Inter: il centrocampista nerazzurro sarà regolarmente in campo domenica sera contro il Napoli. Nel frattempo, come scrive Tuttosport, la dirigenza interista sta già pensando a come blindarlo ulteriormente, dopo aver respinto le prime offerte arrivte dalle big d'Europa.

Indispensabile per Conte

"Nell'ultimo turno Barella ha saltato per squalifica la gara con il Cagliari, ma è stata la sua unica assenza: pesante, perché un vero alter ego non c'è, nonostante la profondità della panchina nerazzurra. In totale 39 presenze sulle finora 40 partite stagionali, di cui 35 da titolare e 3540 minuti in campo (considerando un tempo supplementare in Coppa Italia con la Fiorentina). Dopo la sosta forzata, Barella torna con ancora più energie a disposizione per lo sprint finale, quello che porta allo scudetto: Conte non può fare a meno del suo apporto, a cominciare dalla fondamentale sfida di domenica sera contro il Napoli".

Tra rinnovo e fascia di capitano

"La proprietà lo ha già blindato da tempo con un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2024, ma è ovvio che l'intenzione del club sia quella di portare la scadenza dell'accordo ancora più in là, magari fino al 2025 o al 2026, con un aumento dello stipendio proporzionato al peso specifico del giocatore all'interno della squadra, dunque avvicinando i 4 milioni. Per lo spazio e la considerazione che è riuscito in così poco tempo a guardagnarsi nell'Inter, la definizione di "Capitan Futuro" non è casuale: quella fascia è adesso saldamente al braccio di Samir Handanovic e sarà così ancora per un po', ma per il domani proprio il centrocampista sardo e Skriniar sono i principali candidati a raccoglierne la pesante eredità.

Ovvio che le prestazioni, in nerazzurro come con l'azzurro della Nazionale, attirino le corazzate d'Europa. Ma l'Inter ha da tempo alzato il muro, respingendo ogni tentativo di corteggiamento dall'estero, specialmente dalla Spagna, dove Barcellona e Atletico Madrid hanno manifestato un certo tipo di interesse, così come il Tottenham in Premier e il Bayern in Bundesliga".