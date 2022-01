Inter, il retroscena sul colpo top mancato nel 2017: “Sabatini pensava di farcela”

Grand Hotel Calciomercato svela un interessante retroscena di mercato riguardante l'Inter nell'estate 2017

Interessante retroscena di mercato riguardante l'Inter raccontato da Grand Hotel Calciomercato. E' l'estate 2017, il club nerazzurro è in rifondazione ed ha appena accolto Luciano Spalletti come allenatore. E Walter Sabatini ha provato davvero il colpo top dalla Premier League: "La stima e l’affetto di Sabatini nei confronti di Erik Lamela è così tanta che il direttore, appena approdato all’Inter nel 2017, provò a riportare l’argentino in Italia. Qui, però, trova il muro del Tottenham: “Ci ho pensato, è qualcosa che pensavamo di poter fare - ammette - Ma trattare con il Tottenham è difficile. Levy è un fenicio, fare una trattativa con lui non è facile”. E così Lamela rimase agli Spurs", scrive il portale.