Inter, retroscena Brozovic: “L’ultimo esame al polpaccio ha evidenziato…”

Un aneddoto interessante sulle condizioni di Marcelo Brozovic . In particolare, sugli ultimi esami a cui si è sottoposto il centrocampista croato. Lo svela oggi il Corriere dello Sport verso Inter-Fiorentina in programma domani alle 18 a San Siro.

"Brozo è andato ko nella trasferta di Liverpool dell'8 marzo, ma gli esami effettuati il 10 mattina hanno avuto esito negativo. Tradotto: nessuna lesione muscolare al polpaccio destro. Sembrava potesse recuperare per la sfida ai granata e invece non è stato convocato perché avvertiva fastidio durante la corsa. Essendo coinvolto il soleo, un muscolo molto delicato, i tempi di guarigione evidentemente sono più lunghi del previsto anche per chi, come il croato, ha spesso abituato a rientri lampo. Mercoledì si è sottoposto a un nuovo accertamento strumentale che ha evidenziato la presenza di un leggero edema, quello che spinge tutti alla Pinetina a essere prudenti. Molto prudenti. Intendiamoci, la situazione ieri era migliorata tanto che ha provato a correre sul campo a ritmo sostenuto, ma ipotizzare che domani possa essere del match dal 1' pare complicato".