Inter, il retroscena di Moratti: “Derby 2010? Scesi in spogliatoio e trovai…”

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, ha raccontato un curioso aneddoto riguardante Jose Mourinho : «Nell’anno del triplete, nel derby di ritorno, all’intervallo vincevamo 1-0, ma era stato espulso Sneijder e vedevo del nervosismo in campo.

Scesi negli spogliatoi per tranquillizzare i ragazzi e trovai tutti seduti che ascoltavano Mourinho: stava spiegando loro cosa dovevano fare per segnare il raddoppio e chiudere la partita anche in dieci. C’era massima calma e non volava una mosca.