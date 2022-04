Inter, retroscena Nunez: bloccato per 25 milioni, non se ne fece nulla. Ora…

L'attaccante del Benfica continua a far parlare di sè: su di lui tutte le big europee, in estate sarà asta

L'uomo più atteso del Benfica non si è fatto attendere: Darwin Nunez ha provato a guidare i suoi nell'impresa quasi impossibile di ribaltare la sconfitta per 1-3 dell'andata contro il Liverpool, e ancora una volta ha mostrato tutte le sue qualità, che non sono però bastate per conquistare la semifinale di Champions League. Un gol segnato, due annullati, e una prestazione da top assoluto in uno dei templi del calcio mondiale come Anfield Road. L'attaccante uruguaiano, classe '99, si candida così a essere uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato.

Su di lui ci sono tutte le big d'Europa, pronte a sfidarsi a suon di milioni per assicurarsi uno dei bomber più promettenti del panorama internazionale. Il Benfica sa di poter fare poco per trattenerlo, e spera così di incassare il più possibile dalla sua cessione, partendo da una valutazione di almeno 70 milioni di euro. Il nome di Nunez è da tempo anche sul taccuino di diversi club italiani, tra cui anche l'Inter. Proprio a proposito dei nerazzurri spunta un retroscena di mercato svelato da calciomercato.com: la dirigenza interista era arrivata a bloccare l'attaccante uruguaiano per 25 milioni di euro, ma la cifra non fu approvata per questioni di bilancio. Oggi il giocatore vale almeno il triplo, ragion per cui appare praticamente impossibile vederlo in Italia nella prossima stagione.