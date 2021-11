Inter, il retroscena sul colpo sfumato: “Era lui la prima scelta di Inzaghi”

Il retroscena raccontato da Gianluca Di Marzio su Grand Hotel Calciomercato: c'era un nome su tutti in casa Inter da voler prendere

Zapata ha scelto l’Atalanta nonostante fosse la prima scelta per l’attacco di Inzaghi. Caratteristiche simili a Lukaku e una somiglianza anche fisica che sarebbe servita a non far rimpiangere il centravanti belga volato a Londra. Decisivo ai fini della trattativa è stato anche il fatto che l’Atalanta non ha trovato un sostituto adatto e non ha potuto quindi lasciare andare il suo centravanti. Sfumato Abraham, andato poi alla Roma, si sono chiuse le possibilità di cedere Zapata. Poco male. Sei gol in 9 partite. Sorrisi, giocate e il solito apporto alla manovra della squadra. Duvan è felice con l’Atalanta, anche se in estate ha rischiato di vestire un nerazzurro differente".