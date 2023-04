Inter, quarto posto vitale: Zhang lo ha ribadito. “Obiettivi? A inizio stagione la dirigenza…”

L'Inter è in semifinale di Champions, ma si ritrova invischiata nella lotta al quarto posto. A inizio anno si pensava ad altri traguardi

Nessuno in casa Inter pensava a un traguardo importante come quello di aver raggiunto la semifinale di Champions League. Ma nessuno nemmeno pensava di ritrovarsi fuori dal quarto posto a questo punto della stagione in campionato. Gli obiettivi erano ben diversi.

"Quarto posto che Zhang reputa vitale, per mantenere alta la competitività del club. Il presidente ha di fatto rinunciato a incassare i milioni di Skriniar, all’inizio di questa stagione. Ha privilegiato, in comunione con i suoi dirigenti, l’aspetto sportivo a quello finanziario. Lo scorrere della stagione gli ha dato ragione, con la qualificazione Champions oltre un girone che pareva chiuso nel pronostico e la corsa fino alla semifinale. Resta però un campionato da chiudere con l’obiettivo minimo. Ancor meno, per la verità", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Quando il board del club, a inizio stagione, ha stilato i traguardi da raggiungere, nella testa di tutti il “minimo sindacale” era il terzo posto. L’Inter è ben al di sotto delle aspettative. E Zhang ha ribadito a tutti anche nelle ultime ore, compreso a Inzaghi con il quale ha un rapporto franco e diretto, l’importanza della qualificazione europea. In fondo, l’ha spiegato anche pubblicamente l’a.d. Corporate Alessandro Antonello, solo due giorni fa. È la linea del club. E sarà bene ricordarselo più avanti, nella valutazione complessiva della stagione. Anche quando ci sarà da prendere una decisione relativa al futuro di Inzaghi: non è un mistero che la società si sia già mossa per sondare altre piste, per la panchina", chiude Gazzetta.