Il retroscena: “Si dice non passi giorno che l’Inter non riceva questo sms da Lukaku”

Lukaku - non è un mistero - si è pentito di aver lasciato l’Inter lo scorso agosto: e ora chiama di continuo i nerazzurri

Passano le settimane e il rimorso di Romelu Lukaku per aver lasciato l'Inter aumenta. Il centravanti belga sembra infatti sempre più voler lasciare il Chelsea per tornare in nerazzurro e lo conferma questo retroscena raccontato da Tuttosport: "Si dice che non passi giorno dalle parti di Viale della Liberazione che non arrivi un messaggino di Romelu Lukaku: «Voglio tornare». In Viale della Liberazione si trova la nuova sede dell’Inter e i cellulari che ricevono i messaggi whatsapp sono quelli dell’ad Marotta e del ds Ausilio, anche se non è da escludere che qualche notifica sia arrivata anche su quello del presidente Steven Zhang. Lukaku - non è un mistero - si è pentito di aver lasciato l’Inter lo scorso agosto£.