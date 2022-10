Inter, c’è una richiesta della dirigenza ad Inzaghi che però verrà procrastinata

Oggi entrambi i portieri sono infatti pronti per scendere in campo al Mapei Stadium dal primo minuto, sicuramente lo sperano

Tiene banco in casa Inter la questione legata al portiere: è ancora infatti in dubbio se a difendere i pali contro il Sassuolo ci sarà André Onana o Samir Handanovic. Così Tuttosport in merito a questo tema: " Oggi entrambi i portieri sono infatti pronti per scendere in campo al Mapei Stadium dal primo minuto, sicuramente lo sperano, probabilmente tutti e due se lo aspettano.