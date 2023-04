Sky – Inter, Skriniar e Calhanoglu al lavoro: quando spera di riaverli Inzaghi

Giornata libera per tutti in casa Inter , ma due giocatori sono scesi questa mattina sui campi di Appiano Gentile. Sono Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu , i grandi assenti nella vittoria per 2-0 di ieri dei nerazzurri a Lisbona. Ecco gli aggiornamenti in arrivo da Sky Sport sui due giocatori.

Secondo quando riportato dall’inviato di Sky alla Pinetina, “Skriniar e Calhanoglu si stanno allenando, la speranza di Inzaghi è di riaverli per la sfida di ritorno contro il Benfica di mercoledì prossimo, anche se ieri la mancanza dei due non si è sentita”. Da capire se potranno farcela già per il Monza sabato o meno. Intanto, come detto, giornata libera per tutti gli altri giocatori ieri impegnati in Champions League.