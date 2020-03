Inter, si riflette sul centrocampo: una certezza e un interrogativo oltre ai nuovi

Il centrocampo dell’Inter va incontro ad importanti valutazioni in vista del prossimo mercato. “Questo perché – spiega il Corriere dello Sport – il pieno di innesti l’Inter lo ha fatto tra l’estate e l’inverno scorso acquistando lo stesso Eriksen , in aggiunta a Barella e Sensi. Oltre al punto fermo Brozovic – anche il croato era andato a tanto così da una cessione in gennaio, al Siviglia, per poi essere cambiato di ruolo e rilanciato – che è una certezza consolidata. Con Gagliardini che è invece un interrogativo, nei mesi a venire”.