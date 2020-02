EL, rimborsi dall’Inter per la gara a porte chiuse. No a misure speciali ad Appiano, in sede…

Dopo il rinvio di Inter-Samp, l’Inter scenderà in campo giovedì sera per l’Europa League a porte chiuse. Il club nerazzurro ha dato l’ufficialità ieri sera e San Siro sarà vuoto per la sfida di Europa League.

“A casa resteranno dunque circa 30 mila spettatori: più o meno questi erano i tifosi attesi sugli spalti, compresi gli oltre 600 provenienti dalla Bulgaria. E per tutti l’Inter metterà in piedi da oggi le procedure per il rimborso del biglietti acquistati, molti dei quali approfittando della promozione messa in piedi fin da dicembre per gli abbonati del campionato”, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Cambia poco per Antonio Conte, che stamattina ad Appiano ritroverà la squadra per preparare una settimana che porta fino al match di Torino contro la Juventus. Nessuna misura particolare imposta dallo staff medico per i calciatori, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, ma solo il rispetto delle norme suggerite a tutti dal Ministero della Salute. Diverso il discorso per gli altri dipendenti: il club di Zhang ha infatti esteso a tutta la settimana lo «smart working», di fatto limitando gli accessi nelle proprie sedi solo a chi ha necessità improrogabili. E alcune misure sono allo studio anche per gestire gli accessi e la permanenza allo stadio di chi comunque giovedì sera sarà a San Siro, tra media e fotografi”, aggiunge il quotidiano.