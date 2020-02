Inter-Ludogorets, la società rimborsa i tifosi automaticamente: gesto apprezzato sui social

L’Inter ha iniziato a rimborsare i tifosi che non potranno essere a San Siro giovedì per la gara di Europa League. La società nerazzurro ha provveduto a rimborsi automatici, senza attendere le richieste. Un gesto particolarmente apprezzato sui social.

Ecco il messaggio.

“Gentile tifoso, come stabilito dalle Autorità, il match di Uefa Europa League contro il Ludogorets si disputerà a porte chiuse. Ti comuichiamo che i biglietti che hai acquistato sul sito inter.it sono stati automaticamente annullati e rimborsati. Non dovrai, quindi, compietere ulteriori azioni: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito che hai utilizzato per completare l’acquisto. Un cordiale saluto, Fc Internazionale Milano”.