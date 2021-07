Sky – InterNazionali, in settimana torna Skriniar. Oggi volto nuovo per Inzaghi

Altra giornata di lavoro per l'Inter di Simone Inzaghi in preparazione della nuova stagione: il punto sui nerazzurri

Altra giornata di lavoro per l'Inter di Simone Inzaghi in preparazione della nuova stagione. Il nuovo allenatore nerazzurro continuerà a lavorare con un gruppo ridotto e in fase di costruzione, in attesa del rientro dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo.