Inter, rinnova tutta la linea di comando fino al 2024. L’arrivo in Italia di Zhang…

I dirigenti rinnoveranno fino al 2024, altro segnale della continuità di Suning

Continuità. Il presidente Steven Zhang non ha nessuna intenzione di lasciare il comando. Il progetto, nonostante le tante voci di una possibile cessione del club, va avanti e lo dimostrano i prossimi rinnovi. "Di sicuro la continuità del progetto sarà garantita anche dai rinnovi di contratto di tutta la linea di comando del club. Manca solo il sigillo finale di Zhang, ma non c’è dubbio alcuno sul fatto che i contratti di Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin saranno rinnovati".

"La nuova scadenza sarà il 2024, dunque altre due stagioni oltre quella attuale. L’ufficialità sarebbe dovuta arrivare a breve, perché a dicembre era previsto lo sbarco in Italia del presidente. Sbarco che non avverrà, per via delle restrizioni sanitarie che renderebbero assai complicato il successivo rientro in Cina di Zhang. Bisognerà aspettare, arrivo in Italia rimandato a data da destinarsi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.