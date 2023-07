Inter, doppio rinnovo: “Ferrea volontà dei giocatori”. Bastoni 5,5 mln a stagione, Chala 6

Nel mezzo del mercato tra acquisti e cessioni, l'Inter ha trovato il tempo di chiudere e ufficializzare due trattative di rinnovo da tempo impostate. Quelle per il difensore Bastoni , che ha prolungato fino al 2028, e per il centrocampista Chalanoglu che allungato il suo contratto fino al 2027.

"Non è mai stato in dubbio perché da tempo l’Inter aveva scelto e accantonato le risorse per allungare e rendere più ricchi questi due contratti. Ieri, però, è stata la giornata dell’annuncio doppio: sia Alessandro Bastoni sia Hakan Calhanoglu. Il 24enne centrale mancino ha firmato fino al 2028, il regista turco per un anno in meno, fino al 2027", si legge su La Gazzetta dello Sport.