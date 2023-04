Inter, rinnovi congelati? Ipotesi plausibile, ecco perché. Per il club diventa complicato…

Nel pre di Inter-Fiorentina, Beppe Marotta aveva parlato di trattative per i rinnovi al momento congelate

A pochi minuti da Inter-Fiorentina, Beppe Marotta aveva parlato ai microfoni di Dazn. A proposito dei rinnovi in casa nerazzurra, l'ad aveva dichiarato: "Abbiamo chiesto ai giocatori di concentrarsi su questo finale di campionato senza pensare ai rinnovi che purtroppo ne condizionano spesso l’attività".

Per il Corriere dello Sport l'ipotesi trattative congelate è del tutto plausibile. "Anche perché senza avere la certezza della qualificazione alla prossima Champions, diventa complicato per il club impegnarsi per certe cifre", sottolinea il quotidiano.