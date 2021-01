Inter, Suning congela i rinnovi: per depositare i contratti si aspetta la cessione

Mercato bloccato per l’Inter, la proprietà Suning non può investire a livello economico per via del blocco imposto dal Governo cinese. Ma il problema riguarda anche quelli che sono i rinnovi dei contratti dei giocatori della rosa nerazzurra.

“L’esempio più lampante è quello di Alessandro Bastoni. Il difensore classe ’99 ha raggiunto da diversi giorni la totale intesa su tutti i dettagli: contratto fino al 2025 con ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. Per depositare l’accordo si attenderanno invece momenti migliori, perché ad oggi l’Inter si trova in una situazione di insolvenza, condizione che impedisce agli amministratori di aumentare i costi della società e che richiede moltissima prudenza. In viale della Liberazione lavorano sui rinnovi, dopo l’intesa con Bastoni e de Vrij, si cerca anche quella con Lautaro, ma per adesso i protagonisti dovranno farsi bastare una stretta di mano. Tutto congelato, ulteriore indizio da parte di Suning, che ha bloccato gli investimenti in vista di un addio sempre più vicino e probabile“, spiega Calciomercato.com.