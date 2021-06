Inter, futuro di Barella e De Vrij: la situazione. Rinnovano Marotta, Ausilio e Baccin

Non solo le cessioni, in casa Inter si lavora anche ai rinnovi di giocatori ritenuti indispensabili e dirigenza

Sono giorni frenetici in casa Inter, c'è la necessità di fare cassa e non solo. Il presidente Steven Zhang ha sottolineato anche che il club nerazzurro resterà competitivo e per farlo deve blindare i suoi uomini chiave. Uno di questi è Nicolò Barella .

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per il rinnovo del centrocampista si lavorerà durante la prossima stagione. "Occhio piuttosto a De Vrij: Raiola per lui si aspetta a breve un nuovo contratto, mentre l'Inter non ha fretta. Da settembre in poi saranno allungati di un anno gli accordi con Marotta, Ausilio e Baccin".